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Закликав до повалення влади та підтримки "визволителів": на Івано-Франківщині засудили 49-річного донеччанина

Київ • УНН

 • 840930 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. В Івано-Франківську до 7 років за ґратами засудили донеччанина за заклики до повалення влади та підтримку "визволителів". Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Закликав до повалення влади та підтримки "визволителів": на Івано-Франківщині засудили 49-річного донеччанина

Деталі

Засуджений 49-річний донеччанин, чию вину довели прокурори у суді, з початку повномасштабного вторгнення рф підтримував дії країни-агресора. Він неодноразово розміщував на своїй сторінці в соцмережі антиукраїнські публікації, підтримував так звану "спецоперацію" та возвеличував російських військових. Чоловік закликав українців приєднатись до росії, звільнившись силовим шляхом від "злочинної влади і фашистів". Захоплені окупантами міста називав визволеними та возвеличував загиблих російських військових як героїв, яких "новоросія буде пам’ятати" за захист народу від "нацистської хунти".

Чоловіка затримали співробітники СБУ у грудні минулого року. За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд ухвалив агітатору обвинувальний вирок за заклики до насильницького повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та поширення матеріалів із визнанням правомірною збройної агресії рф та глорифікацію її учасників.

Чоловіка позбавили волі на 7 років з конфіскацією майна.

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