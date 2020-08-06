"Закладки" через Telegram: в столице задержали наркодилера
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В столице задержали 29-летнего киевлянина, который занимался сбытом наркотических веществ через мессенджер Telegram. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 9 работниками ВКП Соломенского УП ГУ ЧП в г. Киеве задержан 29-летний киевлянин, который занимается сбытом наркотических веществ через мессенджер Telegram, путем осуществления "закладок" на территории города Киева", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время отработки территории Соломенского района города Киева по предупреждению и раскрытию преступлений выявлено гражданина, в рюкзаке которого находилось пять полиэтиленовых пакетов с расфасованным веществом растительного происхождения, внешне похожего на "каннабис".
Также в ходе проведения неотложного обыска по месту жительства у последнего обнаружено и изъято 315 полиэтиленовых пакетов, емкость с кристаллообразным веществом белого цвета и бумажные свертки с веществом растительного происхождения в высушенном состоянии. Также изъято устройство для вакуумирования и упаковки полиэтиленовых пакетов и веса.
Отмечается, что изъятые вещества направлены на экспертизу.
"После поступления заключения эксперта будет решен вопрос относительно сообщения гражданину о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины", - информирует прокуратура.
Напомним, в Черновицкой области трое злоумышленников создали в одном из мессенджеров интернет-магазин, через который сбывали наркотические средства и психотропные вещества.