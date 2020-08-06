"Закладки" через Telegram: у столиці затримали наркодилера
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У столиці затримали 29-річного киянина, який займався збутом наркотичних речовин через месенджер Telegram. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 працівниками ВКП Солом’янського УП ГУ НП у м. Києві затримано 29-річного киянина, який займається збутом наркотичних речовин через месенджер Telegram, шляхом здійснення "закладок" на території міста Києва", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що під час відпрацювання території Солом’янського району міста Києва по попередженню та розкриттю злочинів виявлено громадянина, у рюкзаку якого знаходилось п’ять поліетиленових пакетів з розфасованою речовиною рослинного походження, зовні схожою на "канабіс".
Також у ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання останнього виявлено та вилучено 315 поліетиленових пакетів, ємкість з кристалоподібною речовиною білого кольору та паперові згортки з речовиною рослинного походження у висушеному стані. Також вилучено пристрій для вакуумування та упакування поліетиленових пакетів і ваги.
Зазначається, що вилучені речовини направлено на експертизу.
"Після надходження висновку експерта буде вирішено питання щодо повідомлення громадянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України", - інформує прокуратура.
Нагадаємо, у Чернівецькій області троє зловмисників створили в одному з месенджерів інтернет-магазин, через який збували наркотичні засоби та психотропні речовини.