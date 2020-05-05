На Буковині продавали наркотики через інтернет та кекси з марихуаною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Чернівецькій області троє зловмисників створили в одному з месенджерів інтернет-магазин, через який збували наркотичні засоби та психотропні речовини. Також вони випікали та продавали кекси із марихуани. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.
“Співробітники Управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими Шевченківського відділення поліції ГУНП в Чернівецькій області задокументували злочинну діяльність трьох буковинців”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські з’ясували, що 19-ти та 25-річний зловмисники разом зі своєю 24-річною спільницею створили в одному з месенджерів Інтернет-магазин, через який збували наркотичні засоби та психотропні речовини. Також вони випікали та продавали кекси із марихуани.
Під час проведення санкціонованих обшуків в орендованій квартирі зловмисників правоохоронці виявили та вилучили: речовину рослинного походження — канабіс елітних сортів, вагою майже 300 г.; зіп-пакет з розфасованою наркотичною речовиною; кекси, випечені з марихуани; банківські картки, сім-картки та мобільні телефони.
Вартість вилученого за цінами “чорного” ринку становить 200 тисяч гривень. Для проведення експертизи вилучене направили до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчі поліції повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Із залученням силової підтримки спецпідрозділу “КОРД” двох правопорушників затримали в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Наразі вирішується питання обрання затриманим запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Київщині поліцейські затримали 43-річного порушника ПДР, у якого під час обшуку виявили наркотики на пістолет.