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На Буковине продавали наркотики через интернет и кексы с марихуаной

Киев • УНН

 • 17891 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Черновицкой области трое злоумышленников создали в одном из мессенджеров интернет-магазин, через который сбывали наркотические средства и психотропные вещества. Также они выпекали и продавали кексы с марихуаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

На Буковине продавали наркотики через интернет и кексы с марихуаной

“Сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Шевченковского отделения полиции ГУНП в Черновицкой области задокументировали преступную деятельность трех буковинцев”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские выяснили, что 19-ти и 25-летний злоумышленники вместе со своей 24-летней сообщницей создали в одном из мессенджеров Интернет-магазин, через который сбывали наркотические средства и психотропные вещества. Также они выпекали и продавали кексы с марихуаны.

Во время проведения санкционированных обысков в арендованной квартире злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли: вещество растительного происхождения — каннабис элитных сортов, весом почти 300 г.; зип-пакет с расфасованным наркотическим веществом; кексы, выпеченные из марихуаны; банковские карточки, сим-карты и мобильные телефоны.

Стоимость изъятого по ценам “черного” рынка составляет 200 тысяч гривен. Для проведения экспертизы изъятое направлено в Научно-исследовательский экспертно-криминалистическийцентр МВД Украины.

Следователи полиции сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

С привлечением силовой поддержке спецподразделения “КОРД” двух правонарушителей задержали в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области полицейские задержали 43-летнего нарушителя ПДД, у которого при обыске обнаружили наркотики на пистолет.

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