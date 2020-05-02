На Київщині у порушника ПДР виявили наркотики та зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Київщині поліцейські затримали 43-річного порушника ПДР, у якого під час обшуку виявили наркотики на пістолет. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Наряд групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль Volkswagen Golf з іноземною реєстрацією. Під час перевірки документів правоохоронці помітили хвилювання водія та провели огляд автівки. Там вони виявили згорток з білою порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін та пістолет", - сказано у повідомленні.
Так, на місці події працювала слідчо-оперативна група.
Також поліцейські провели за місцем проживання зловмисника невідкладний обшук. Під час якого виявлено вилучено порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін, речовину рослинного походження, ззовні схожу на коноплю, та набої до пістолету.
Всі вилучені речові докази направлені на проведення експертиз.
Наразі чоловікові оголошено про підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка займалась збутом наркотиків і психотропних речовин методом "закладок".