В Киевской области у нарушителя ПДД обнаружили наркотики и оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киевской области полицейские задержали 43-летнего нарушителя ПДД, у которого при обыске обнаружили наркотики на пистолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Наряд группы реагирования патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Volkswagen Golf с иностранной регистрацией. Во время проверки документов правоохранители заметили волнение водителя и провели осмотр автомобиля. Там они обнаружили сверток с белым порошкообразным веществом, похожим на амфетамин и пистолет", - сказано в сообщении.
Так, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Также полицейские провели по месту жительства злоумышленника неотложный обыск. Во время которого обнаружено изъято порошкообразное вещество, похожее на амфетамин, вещество растительного происхождения, внешне похожее на коноплю, и патроны к пистолету.
Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертиз.
Сейчас мужчине объявлено о подозрении за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков и психотропных веществ методом "закладок".