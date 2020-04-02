Робили "закладки" по всій Україні: наркобанда щомісяця "заробляла" 1,7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка займалась збутом наркотиків і психотропних речовин методом “закладок”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.
“Правоохоронці встановили, що 22-річний організатор групи, перебуваючи в Одесі, координував роботу мережі "закладчиків“ практично по всій Україні — в Хмельницькому, Красилові, Харкові, Херсоні, Одесі, Львові, Миколаєві, Києві, Чернівцях, Старобільську та інших містах. Також зловмисник планував розширити свою діяльність на територію сусідньої Польщі”, — йдеться у повідомленні.
Так, під час обшуків у членів групи поліцейські вилучили наркотики як рослинного, так і синтетичного походження у великих розмірах. Частина їх уже була пофасована для закладок.
Загалом встановлено, що щомісяця підозрювані реалізовували понад 5 тисяч закладок на загальну суму близько 1 мільйона 700 тисяч гривень.
Наразі усім членам групи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що на Київщині викрили цех із вирощування канабісу: під час обшуків було виявлено 78 кущів канабісу та ще кілограм сухої речовини.