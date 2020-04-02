Робили "закладки" по всій Україні: наркобанда щомісяця "заробляла" 1,7 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка займалась збутом наркотиків і психотропних речовин методом “закладок”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

“Правоохоронці встановили, що 22-річний організатор групи, перебуваючи в Одесі, координував роботу мережі "закладчиків“ практично по всій Україні — в Хмельницькому, Красилові, Харкові, Херсоні, Одесі, Львові, Миколаєві, Києві, Чернівцях, Старобільську та інших містах. Також зловмисник планував розширити свою діяльність на територію сусідньої Польщі”, — йдеться у повідомленні.

Так, під час обшуків у членів групи поліцейські вилучили наркотики як рослинного, так і синтетичного походження у великих розмірах. Частина їх уже була пофасована для закладок.

Загалом встановлено, що щомісяця підозрювані реалізовували понад 5 тисяч закладок на загальну суму близько 1 мільйона 700 тисяч гривень.

Наразі усім членам групи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що на Київщині викрили цех із вирощування канабісу: під час обшуків було виявлено 78 кущів канабісу та ще кілограм сухої речовини.

Українські Національні Новини

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