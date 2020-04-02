Делали "закладки" по всей Украине: наркобанда ежемесячно "зарабатывала" 1,7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков и психотропных веществ методом "закладок". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
"Правоохранители установили, что 22-летний организатор группы, находясь в Одессе, координировал работу сети "закладчиков" практически по всей Украине - в Хмельницком, Красилове, Харькове, Херсоне, Одессе, Львове, Николаеве, Киеве, Черновцах, Старобельске и других городах. Также злоумышленник планировал расширить свою деятельность на территорию соседней Польши", - говорится в сообщении.
Так, во время обысков у членов группы полицейские изъяли наркотики как растительного, так и синтетического происхождения в больших размерах. Часть их уже была пофасована для закладок.
Всего установлено, что ежемесячно подозреваемые реализовывали более 5000 закладок на общую сумму около 1 миллиона 700 тысяч гривен.
Сейчас всем членам группы объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что в Киевской области разоблачили цех по выращиванию каннабиса: во время обысков было обнаружено 78 кустов каннабиса и еще килограмм сухого вещества.