На Київщині викрили "наркоаграріїв", які у приватному будинку облаштували цех із вирощування канабісу

КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Київщині викрили цех із вирощування канабісу: під час обшуків було виявлено 78 кущів канабісу та ще кілограм сухої речовини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.