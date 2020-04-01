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На Київщині викрили "наркоаграріїв", які у приватному будинку облаштували цех із вирощування канабісу

На Київщині викрили "наркоаграріїв", які у приватному будинку облаштували цех із вирощування канабісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Київщині викрили цех із вирощування канабісу: під час обшуків було виявлено 78 кущів канабісу та ще кілограм сухої речовини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Реалізуючи оперативну інформацію, правоохоронці виявили приватне помешкання із майже сотнею кущів коноплі, інструменти для її переробки та затримали "наркоаграріїв", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що днями був проведенний обшук у приватному будинку жительки одного з населених пунктів Поліського району, що на Київщині.

У помешканні правоохоронці виявили облаштовану для вирощування нарковмісних рослин кімнату, в якій у спеціальних умовах було висаджено 78 кущів канабісу.

Крім того, в цьому цеху спеціальний собака прикордонників винюхав майже кілограм сухої речовини рослинного походження, ймовірно, канабісу, та різні прилаштування для вирощування та переробки наркотиків.

Також правоохоронці затримали осіб, які налагодили вирощування та переробку наркотичної речовини, збут якої планувався здійснюватися у Києві.

Наркотичне зілля направлено на експертизу. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак вчинення злочинів за ч.1 ст. 309, ст. 310 та ст. 313 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 10 людей, які вирощували та продавали наркотики. 

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