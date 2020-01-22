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У Києві судитимуть 10 членів угруповання, які вирощували та продавали канабіс

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. У Києві судитимуть 10 людей, які вирощували та продавали наркотики. Під час обшуків у них вилучили наркотики, банківські картки та вогнепальну зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

У Києві судитимуть 10 членів угруповання, які вирощували та продавали канабіс

"Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №9 слідчими СВ Солом’янського УП ГУНП у місті Києві при оперативному супроводженні працівників ДЗНД СБ України завершено досудове розслідування щодо 10 учасників злочинної організації, котрі займалась виготовленням та збутом наркотичних речовин на території декількох регіонів України", - сказано у повідомленні.

Так, упродовж 2018 – 2019 років за результатами гласних та негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано діяльність скоординованої групи осіб, котрі згідно розподілених ролей займались вирощуванням, пересиланням та збутом на території України канабісу.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили у помешканнях зловмисників 65 кг канабісу, 15 кг насіння коноплі, 76 кущів коноплі, психотропні речовини, а також незареєстровану вогнепальну зброю, банківські картки, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності та інші речові докази, що підтверджують протиправні дії.

Наразі обвинувальний акт за обвинуваченням 10 осіб, в тому числі стосовно організатора, за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України направлено до Солом’янського районного суду міста Києва. Одного з учасників злочинної організації оголошено в розшук.

Нагадаємо, на Луганщині затримали студента-медика, який організував нарколабораторію та продавав "товар" через Telegram-канал.

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