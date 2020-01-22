В Киеве будут судить 10 членов группировки, которые выращивали и продавали каннабис

КИЕВ. 22 января. УНН. В Киеве будут судить 10 человек, которые выращивали и продавали наркотики. Во время обысков у них изъяли наркотики, банковские карты и огнестрельное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.