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В Киеве будут судить 10 членов группировки, которые выращивали и продавали каннабис

Киев • УНН

 • 14769 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Киеве будут судить 10 человек, которые выращивали и продавали наркотики. Во время обысков у них изъяли наркотики, банковские карты и огнестрельное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

В Киеве будут судить 10 членов группировки, которые выращивали и продавали каннабис

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 следователями СО Соломенского УП ГУНП в Киеве при оперативном сопровождении работников ДЗНД СБ Украины завершено досудебное расследование в отношении 10 участников преступной организации, которая занималась изготовлением и сбытом наркотических веществ на территории нескольких регионов Украины", - сказано в сообщении.

Так, в течение 2018 - 2019 годов по результатам гласных и негласных следственных (розыскных) действий задокументирована деятельность скоординированной группы лиц, которые согласно распределенных ролей занимались выращиванием, пересылкой и сбытом на территории Украины каннабиса.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли в помещениях злоумышленников 65 кг каннабиса, 15 кг семян конопли, 76 кустов конопли, психотропные вещества, а также незарегистрированное огнестрельное оружие, банковские карты, денежные средства, полученные от незаконной деятельности и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.

Сейчас обвинительный акт по обвинению 10 человек, в том числе в отношении организатора, по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины направлено в Соломенский районный суд города Киева. Один из участников преступной организации объявлен в розыск.

Напомним, в Луганской области задержали студента-медика, который организовал нарколабораторию и продавал "товар" через Telegram-канал.

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