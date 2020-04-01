В Киевской области разоблачили "наркоаграриев", обустроевшие в частном доме цех по выращиванию каннабиса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киевской области разоблачили цех по выращиванию каннабиса: во время обысков было обнаружено 78 кустов каннабиса и еще килограмм сухого вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Реализуя оперативную информацию, правоохранители обнаружили частное помещение с почти сотней кустов конопли, инструменты для ее переработки и задержали "наркоаграриев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на днях был проведенный обыск в частном доме жительницы одного из населенных пунктов Полесского района Киевской области.
В доме правоохранители обнаружили оборудованную для выращивания наркосодержащих растений комнату, в которой в специальных условиях было высажено 78 кустов каннабиса.
Кроме того, в этом цехе специальный собака пограничников вынюхал почти килограмм сухого вещества растительного происхождения, вероятно, каннабиса, и различные приспособления для выращивания и переработки наркотиков.
Также правоохранители задержали лиц, которые наладили выращивание и переработку наркотического вещества, сбыт которого планировалось осуществляться в Киеве.
Наркотическое зелье направлено на экспертизу. К Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков совершения преступлений по ч.1 ст. 309, ст. 310 и ст. 313 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве будут судить 10 человек, которые выращивали и продавали наркотики.