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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Киевской области разоблачили "наркоаграриев", обустроевшие в частном доме цех по выращиванию каннабиса

В Киевской области разоблачили "наркоаграриев", обустроевшие в частном доме цех по выращиванию каннабиса

Киев  •  УНН

 • 12409 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киевской области разоблачили цех по выращиванию каннабиса: во время обысков было обнаружено 78 кустов каннабиса и еще килограмм сухого вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Реализуя оперативную информацию, правоохранители обнаружили частное помещение с почти сотней кустов конопли, инструменты для ее переработки и задержали "наркоаграриев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на днях был проведенный обыск в частном доме жительницы одного из населенных пунктов Полесского района Киевской области.

В доме правоохранители обнаружили оборудованную для выращивания наркосодержащих растений комнату, в которой в специальных условиях было высажено 78 кустов каннабиса.

Кроме того, в этом цехе специальный собака пограничников вынюхал почти килограмм сухого вещества растительного происхождения, вероятно, каннабиса, и различные приспособления для выращивания и переработки наркотиков.

Также правоохранители задержали лиц, которые наладили выращивание и переработку наркотического вещества, сбыт которого планировалось осуществляться в Киеве.

Наркотическое зелье направлено на экспертизу. К Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков совершения преступлений по ч.1 ст. 309, ст. 310 и ст. 313 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить 10 человек, которые выращивали и продавали наркотики.

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