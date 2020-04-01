В Киевской области разоблачили "наркоаграриев", обустроевшие в частном доме цех по выращиванию каннабиса

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киевской области разоблачили цех по выращиванию каннабиса: во время обысков было обнаружено 78 кустов каннабиса и еще килограмм сухого вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.