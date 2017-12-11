Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 30,2%

По его словам, на 49-й неделе эпидсезона в Киеве зарегистрировано 19 023 больных гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается незначительный рост заболеваемости - на 1,2%. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 650,2 и ниже эпидемиологического порога на 30,2%.

"По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости в основном за счет взрослого населения. Всего взрослых заболело 5219 против 5099 - за 48 неделю, рост на 2,3%; детей - 13 804 против 13 696, рост на 0,8%. В структуре заболеваемости дети составляют 72,6%, на предыдущей неделе - 72,9%. Среди школьников заболеваемость осталась почти на уровне прошлой недели - 4948 случаев, что составляет 35,8% от общего количества детей, заболевших (по 48-ю неделю 4925 - 36%) и 26% (по 48-ю неделю - 26 2%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.

В больницы города за 49-ю неделю госпитализированы 210 человек, из них 187 детей.

Как сообщал УНН, в конце ноября в семи садах Владимирецкого района Ровенской области прекратили обучение из-за карантина.