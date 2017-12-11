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Захворюваність на грип і ГРВІ в Києві нижче епідпорогу на 30,2%

Захворюваність на грип і ГРВІ в Києві нижче епідпорогу на 30,2%

Київ • УНН

 • 10833 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Показник захворюваності на грип та ГРВІ у столиці нижче епідемічного порогу на 30,2%. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, 49-й тиждень епідсезону у Києві зареєстровано 19 023 хворих на грип і ГРВІ. Порівняно з попереднім тижнем спостерігається незначне зростання захворюваності - на 1,2%. Показник захворюваності на грип та ГРВІ становив 650,2 та є нижчим епідеміологічного порогу на 30,2%.

“У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності в основному за рахунок дорослого населення. Загалом дорослих захворіло 5219 проти 5099 — за 48 тиждень, зростання на 2,3%; дітей — 13 804 проти 13 696, зростання на 0,8%. У структурі захворюваності діти складають 72,6%, на попередньому тижні — 72,9%. Серед школярів захворюваність залишилася майже на рівні минулого тижня — 4 948 випадків, що складає 35,8% від загальної кількості дітей, що захворіли (за 48-й тиждень 4 925 — 36%) та 26% (за 48-й тиждень — 26,2%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — зауважив М.Поворозник.

До лікарень міста за 49-й тиждень госпіталізовано 210 осіб, із них 187 дітей.

Як повідомляв УНН, наприкінці листопада у семи садочках Володимирецького району Рівненської області припинили навчання через карантин.

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