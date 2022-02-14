Заболеваемость COVID-19 в Украине превышена более чем в 16 раз – Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в Украине в "желтую" зону эпидемической опасности входят только Киев и две области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 1256 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 16,7 раз.
В "оранжевую" зону входит 17 областей, в "красную" — Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.
Киев, Полтавская и Харьковская области — в "желтой" зоне карантина.
Напомним
20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
В течение 7 февраля в Украине обнаружили 16 993 новых подтвержденных случаев COVID-19.