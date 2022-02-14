Захворюваність на COVID-19 в Україні перевищено більше ніж у 16 разів – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Через високий рівень захворюваності на коронавірус в Україні до "жовтої" зони епідемічної небезпеки входять лише Київ та дві області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 1256 на 100 тис. населення, тоді як норма для “зеленої” зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Наразі цей показник перевищує встановлений рівень у 16,7 разів.
До "помаранчевої" зони входить 17 областей, до "червоної" — Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.
Київ, Полтавська та Харківська області — у "жовтій" зоні карантину.
Нагадаємо
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
Протягом 7 лютого в Україні виявили 16 993 нових підтверджених випадків COVID-19.