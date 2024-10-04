Захватчики продвинулись на нескольких участках фронта - DeepState

На передовой оккупанты продвинулись возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях продолжает быть напряженной - враг сосредотачивает свои главные наступательные усилия в этих зонах. Также сегодня оккупанты активно атакуют на Лиманском направлении.

Генштаб: произошло 132 боестолкновения, оккупанты больше всего сосредотачивают атаки на Покровском и Кураховском направлениях