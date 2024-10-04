Захватчики продвинулись на нескольких участках фронта - DeepState

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  104002 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  127807 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

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В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  134551 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

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АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  134054 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
2 октября 2024, 12:44  •  128250 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  113064 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

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В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  105118 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики продвинулись на нескольких участках фронта - DeepState

Захватчики продвинулись на нескольких участках фронта - DeepState

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 22:32  •  807 просмотра

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По DeepState, вражеские войска осуществили продвижение возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке.

На передовой оккупанты продвинулись возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях продолжает быть напряженной - враг сосредотачивает свои главные наступательные усилия в этих зонах. Также сегодня оккупанты активно атакуют на Лиманском направлении.

Генштаб: произошло 132 боестолкновения, оккупанты больше всего сосредотачивают атаки на Покровском и Кураховском направлениях3 октября 2024, 20:53 • 4423 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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