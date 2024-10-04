Загарбники просунулися на кількох ділянках фронту - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, ворожі війська здійснили просування біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку.
На передовій окупанти просунулися біля Цукуриного, Катеринівки, Колесниківки та у Торецьку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, ситуація на Покровському та Курахівському напрямках продовжує бути напруженою - ворог зосереджує свої головні наступальні зусилля в цих зонах. Також сьогодні окупанти активно атакують на Лиманському напрямку.
Генштаб: відбулося 132 боєзіткнення, окупанти найбільше зосереджують атаки на Покровському і Курахівському напрямках03.10.24, 23:53 • 19405 переглядiв