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Захватчики обстреляли Сумщину 7 раз: прозвучало 26 взрывов

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 07:47  •  16808 просмотра

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Сумская область в Украине была обстреляна российскими войсками 7 раз, что повлекло 26 взрывов и задело несколько населенных пунктов.

Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 26 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Обстрелам подверглась Хотинская громада, где враг атаковал из РСЗО и миномета. Также обстрелам из РСЗО подверглась Свеська громада, а взрывы в результате минометных обстрелов были слышны в Краснопольской, Великописаревской и Середино-Будской громадах.

Напомним,

Вчера в течение суток военные рф совершили одиннадцать обстрелов приграничья Сумщины. В результате двое гражданских получили ранения. 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Загарбники обстріляли Сумщину 7 разів: пролунало 26 вибухів
Invaders shelled Sumy region 7 times: 26 explosions were heard
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Захватчики обстреляли Сумщину 7 раз: прозвучало 26 взрывов

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