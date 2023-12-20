Захватчики обстреляли Сумщину 7 раз: прозвучало 26 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 26 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Обстрелам подверглась Хотинская громада, где враг атаковал из РСЗО и миномета. Также обстрелам из РСЗО подверглась Свеська громада, а взрывы в результате минометных обстрелов были слышны в Краснопольской, Великописаревской и Середино-Будской громадах.

Напомним,

Вчера в течение суток военные рф совершили одиннадцать обстрелов приграничья Сумщины. В результате двое гражданских получили ранения.

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