Захват заложников во Франции: СМИ сообщают о человеческих жертвах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По крайней мере один человек погиб в результате стрельбы в супермаркете, где неизвестный взял заложников, передает УНН со ссылкой на The Sun.
По крайней мере один человек умер в результате нападения в магазине Super U в городе Треев на юге Франции, сообщает издание.
Как пишет французское издание AFP, жертв стрельбы может быть несколько. Французские прокуроры уже назвали инцидент в супермаркете с захватом заложников терактом.
Ранее сообщалось, что во время стрельбы был ранен офицеры полиции, который находился снаружи здания супермаркета. По информации издания, в настоящее время полиция оцепила супермаркет.
Напомним, 23 марта в супермаркете на юге Франции свидетели дважды слышали стрельбу, возникла ситуация с захватом заложников.