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Захоплення заручників у Франції: ЗМІ повідомляють про людські жертви

Київ • УНН

 • 7558 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Принаймні одна людина загинула в результаті стрілянини в супермаркеті, де невідомий взяв заручників, передає УНН з посиланням на The Sun.

Принаймні одна особа померла в результаті нападу в магазині Super U в місті Треєв на півдні Франції, повідомляє видання.

Як пише французьке видання AFP, жертв стрілянини може бути декілька. Французьські прокурори уже назвали інцидент у супермаркеті із захопленням заручників терактом.

Раніше повідомлялось, що під час стрілянини був поранений офіцері поліції, які знаходився ззовні будівлі супермаркету. За інформацією видання, наразі поліція оточила супермаркет.

Нагадаємо, 23 березня у супермаркеті на півдні Франції свідки двічі чули стрілянину, виникла ситуація із захопленням заручників.

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