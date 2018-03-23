Захоплення заручників у Франції: ЗМІ повідомляють про людські жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Принаймні одна людина загинула в результаті стрілянини в супермаркеті, де невідомий взяв заручників, передає УНН з посиланням на The Sun.
Принаймні одна особа померла в результаті нападу в магазині Super U в місті Треєв на півдні Франції, повідомляє видання.
Як пише французьке видання AFP, жертв стрілянини може бути декілька. Французьські прокурори уже назвали інцидент у супермаркеті із захопленням заручників терактом.
Раніше повідомлялось, що під час стрілянини був поранений офіцері поліції, які знаходився ззовні будівлі супермаркету. За інформацією видання, наразі поліція оточила супермаркет.
Нагадаємо, 23 березня у супермаркеті на півдні Франції свідки двічі чули стрілянину, виникла ситуація із захопленням заручників.