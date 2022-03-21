Захват и угон 5 украинских кораблей из порта Бердянска - начато производство

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19:03 • 67498 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 114511 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109997 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 104796 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 87256 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 89158 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. По данным следствия, представители вооруженных сил страны-агрессора с угрозой применения насилия захватили 5 морских судов, которые стояли в порту города Бердянска. Корабли были загружены украинским зерном. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

Детали

За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту захвата и угона морского судна (ч. 3 ст. 278 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

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