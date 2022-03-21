Захват и угон 5 украинских кораблей из порта Бердянска - начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По данным следствия, представители вооруженных сил страны-агрессора с угрозой применения насилия захватили 5 морских судов, которые стояли в порту города Бердянска. Корабли были загружены украинским зерном. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.
Детали
За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту захвата и угона морского судна (ч. 3 ст. 278 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.