Захоплення та угон 5 українських кораблів з морського порту Бердянська - розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За даними слідства, представники збройних сил країни-агресора із погрозою застосування насильства захопили 5 морських суден, які стояли у порту міста Бердянська. Кораблі були завантажені українським зерном. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.
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За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом захоплення та угону морського судна (ч. 3 ст. 278 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.