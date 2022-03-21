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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 52906 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 106455 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 139598 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 190784 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 186095 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 179263 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 153524 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117334 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 109928 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 321366 перегляди

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Захоплення та угон 5 українських кораблів з морського порту Бердянська - розпочато провадження

Захоплення та угон 5 українських кораблів з морського порту Бердянська - розпочато провадження

Київ • УНН

 • 178468 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За даними слідства, представники збройних сил країни-агресора із погрозою застосування насильства захопили 5 морських суден, які стояли у порту міста Бердянська. Кораблі були завантажені українським зерном. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом захоплення та угону морського судна (ч. 3 ст. 278 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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