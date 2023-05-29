Захват моряков в Керченском проливе: подозрение получил организатор судилища из Крыма

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Экс-правоохранителю, который после аннексии Крыма остался на полуострове и поступил на службу в фсб россии, заочно сообщено о подозрении в дезертирстве и государственной измене. Он организовывал судилище над украинскими моряками, которые в 2018 году попали в плен в Керченском проливе, указали в ГБР, передает УНН.

Цитата

«Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который после аннексии Крыма остался на полуострове и поступил на службу в фсб россии», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что во время захвата россиянами Крымского полуострова в 2014 году предатель проигнорировал все указания своего руководства, решив перейти на сторону врага. Захватчики назначили его следователем управления фсб рф по Крыму и Севастополю.

«Среди прочего, на новой должности предатель преследовал крымскотатарских активистов. В уголовных производствах, которые он инициировал, местными судами крымскотатарские религиозные организации признавались террористическими, а их лидеров задерживали и держали в нечеловеческих условиях», - отмечается в сообщении.

В ГБР сообщили также, что в 2018 году фигурант «отличился» тем, что устроил судилище над украинскими моряками, которых взяли в плен россияне в районе Керченского пролива во время их перехода из Черного в Азовское море. На суде он ходатайствовал о содержании под стражей в следственном изоляторе всех задержанных украинцев, в том числе раненых.

«Бывшему украинскому правоохранителю заочно сообщено о подозрении в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Дополнение

25 ноября 2018 года пограничные корабли фсб рф обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

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