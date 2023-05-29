Захоплення моряків у Керченській протоці: підозру отримав організатор судилища з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Експравоохоронцю, який після анексії Криму залишився на півострові та вступив на службу до фсб росії, заочно повідомлено про підозру в дезертирстві та державній зраді. Він організовував судилище над українськими моряками, які у 2018 році потрапили в полон у Керченській протоці, вказали у ДБР, передає УНН.
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«Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який після анексії Криму залишився на півострові та вступив на службу до фсб росії», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що під час захоплення росіянами Кримського півострову у 2014 році зрадник проігнорував всі вказівки свого керівництва, вирішивши перейти на бік ворога. Загарбники призначили його слідчим управління фсб рф по Криму та Севастополю.
«Серед іншого, на новій посаді зрадник переслідував кримськотатарських активістів. У кримінальних провадженнях, які він ініціював, місцевими судами кримськотатарські релігійні організації визнавалися терористичними, а їхніх лідерів затримували та тримали в нелюдських умовах», - зазначається в повідомленні.
У ДБР повідомили також, що у 2018 році фігурант «відзначився» тим, що влаштував судилище над українськими моряками, яких полонили росіяни в районі Керченської протоки під час їхнього переходу з Чорного до Азовського моря. На суді він клопотав про тримання під вартою у слідчому ізоляторі всіх затриманих українців, у тому числі поранених.
«Колишньому українському правоохоронцю заочно повідомлено про підозру в дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі фсб рф обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.