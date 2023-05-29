Захоплення моряків у Керченській протоці: підозру отримав організатор судилища з Криму

КИЇВ. 29 травня. УНН. Експравоохоронцю, який після анексії Криму залишився на півострові та вступив на службу до фсб росії, заочно повідомлено про підозру в дезертирстві та державній зраді. Він організовував судилище над українськими моряками, які у 2018 році потрапили в полон у Керченській протоці, вказали у ДБР, передає УНН.