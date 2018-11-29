Захваченные украинские моряки все еще в Симферополе - Чийгоз
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Захваченные российским ФСБ у Керченского пролива украинские военные моряки продолжают находиться в Крыму. Об этом 29 ноября сообщил заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз со ссылкой на собственные источники, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"Украинские моряки находятся в СИЗО Симферополя", - сказал Чийгоз.
Как сообщал УНН, по словам адвоката Джемиля Темишева, по крайней мере часть украинских моряков этапировали в Москву и находятся в изоляторе.
Напомним, 28 ноября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье возле Керченского пролива.
Так, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.