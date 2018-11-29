Захоплені українські моряки все ще в Сімферополі - Чийгоз

“Українські моряки перебувають у СІЗО Сімферополя”, — сказав Чийгоз.

Як повідомляв УНН, за словами адвоката Джеміля Темишева, принаймні частину українських моряків етапували до Москви і вони перебувають в ізоляторі.

Нагадаємо, 28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.

Так, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.