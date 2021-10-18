"Заходите и плачьте": в Испании открыли комнату, где любой может поплакать
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Мадриде, столице Испании, создали проект "Комната плача", чтобы обратить внимание на проблему психических расстройств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На входе висит табличка с надписью "Заходите и плачьте". В углу комнаты есть телефоны с именами людей, которым можно позвонить, когда плохо, в частности контакт психолога.
Сообщают, что проект создали для устранения в обществе стигмы, связанной с психическим здоровьем, плачем и обращением за помощью.
"Это действительно замечательная идея визуализировать проблему психического здоровья. В Испании, как и во многих других странах, стигматизируют плач", — сказал Йон Нелссом, шведский студент, живущий в испанской столице.
Справка
Стигма (греч. Stigma - клеймо, пятно) — отрицательная ассоциация человека с чем-нибудь постыдным. Это явление похоже на стереотип.
Добавим
Неделю назад премьер-министр Испании Педро Санчес отдельно объявил о программе психиатрической помощи стоимостью 100 млн евро (116 млн долларов), которая будет включать такую услугу, как круглосуточная линия помощи самоубийцам.
"Это не табу, это проблема общественного здравоохранения, о которой мы должны говорить, делать видимой и действовать соответственно", — сказал он о психических заболеваниях 10 октября, во Всемирный день психического здоровья.
В 2019 году в Испании от самоубийств умерли 3671 человек. Согласно правительственным данным, каждому десятому подростку был поставлен диагноз психическое расстройство.
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