"Заходьте та плачте": в Іспанії відкрили кімнату, де будь-хто може поплакати

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Мадриді, столиці Іспанії, створили проект "Кімната плачу", щоб звернути увагу на проблему психічних розладів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

На вході висить табличка з написом "Заходьте та плачте". У кутку кімнати є телефони з іменами людей, яким можна зателефонувати, коли погано, зокрема контакт психолога.

Повідомляють, що проект створили для усунення у суспільстві стигми, пов'язаної з психічним здоров'ям, плачем та зверненням по допомогу.

"Це справді чудова ідея візуалізувати проблему психічного здоров'я. В Іспанії, як і в багатьох інших країнах, стигматизують плач", — сказав Йон Нелссом, шведський студент, який живе в іспанській столиці.

Довідка

Стигма (грец. Stigma — клеймо, пляма) — негативна асоціація людини з чим-небудь ганебним. Це явище подібне до стереотипу.

Додамо

Тиждень тому прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес окремо оголосив про програму психіатричної допомоги вартістю 100 мільйонів євро (116 мільйонів доларів), яка матиме таку послугу, як цілодобова телефонна лінія допомоги самогубцям.

"Це не табу, це проблема суспільної охорони здоров'я, про яку ми маємо говорити, робити видимою та діяти відповідно", — сказав він про психічні захворювання 10 жовтня, у Всесвітній день психічного здоров'я.

2019 року в Іспанії від самогубств померли 3671 осіб. Згідно з урядовими даними, кожному десятому підлітку було поставлено діагноз психічний розлад.

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