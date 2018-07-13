Защита Савченко просит перенести судебное заседание на 17 июля

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50333 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105551 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127130 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134499 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170364 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153824 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141483 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182183 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Защита Савченко просит перенести судебное заседание на 17 июля

Защита Савченко просит перенести судебное заседание на 17 июля

Киев  •  УНН

 • 12977 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Защита народного депутата Надежды Савченко просит суд отложить до 17 июля судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении ей срока ареста, передает корреспондент УНН.

"Просим отложить рассмотрение дела или до вечера 17 июля или до 18 июля для получения постановления Апелляционного суда в резолютивной части решения, чтобы мы удостоверились, какому органу подследственная данное дело, данное ходатайство", - сказал адвокат Константин Глоба.

Он напомнил, что сторона защиты вчера обратилась в Апелляционный суд Киева с заявлением об изменении подсудности дела из Шевченковского суда столицы к любому другому. Сторона защиты аргументирует такое обращение тем, что, по ее мнению, незаконно по просьбе прокуроров был отстранен от рассмотрения дела следователя судью Елену Мелешак, а также из-за того, что неизвестные лица приобщили к материалам дела дополнительные листы, когда дело уже было в суде, что являются противоправными действиями и об этом соответствующим образом проинформированы правоохранительные органы.

Напомним, Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.

Напоминаем, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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