Защита Савченко просит перенести судебное заседание на 17 июля

"Просим отложить рассмотрение дела или до вечера 17 июля или до 18 июля для получения постановления Апелляционного суда в резолютивной части решения, чтобы мы удостоверились, какому органу подследственная данное дело, данное ходатайство", - сказал адвокат Константин Глоба.



Он напомнил, что сторона защиты вчера обратилась в Апелляционный суд Киева с заявлением об изменении подсудности дела из Шевченковского суда столицы к любому другому. Сторона защиты аргументирует такое обращение тем, что, по ее мнению, незаконно по просьбе прокуроров был отстранен от рассмотрения дела следователя судью Елену Мелешак, а также из-за того, что неизвестные лица приобщили к материалам дела дополнительные листы, когда дело уже было в суде, что являются противоправными действиями и об этом соответствующим образом проинформированы правоохранительные органы.



Напомним, Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.

Напоминаем, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.