Захист Савченко просить перенести судове засідання на 17 липня

"Просимо відкласти розгляд справи або до вечора 17 липня або до 18 липня для отримання ухвали Апеляційного суду у резолютивній частині рішення, щоб ми упевнилися, якому органу підслідна дана справа, дане клопотання", - сказав адвокат Костянтин Глоба.



Він нагадав, що сторона захисту вчора звернулася до Апеляційного суду Києва з заявою про зміну підсудності справи з Шевченківського суду столиці до будь-якого іншого. Сторона захисту аргументує таке звернення тим, що, на її думку, незаконно на прохання прокурорів було відсторонено від розгляду справи слідчого суддю Олену Мєлєшак, а також через те, що невідомі особи долучили до матеріалів справи додаткові аркуші, коли справа вже була в суді, що є протиправними діями і про це відповідним чином поінформовані правоохоронні органи.



Нагадаємо, Шевченківський суд вже 4 день намагається розглянути і ухвалити рішення за клопотанням прокуратури про продовження Савченко термін тримання під вартою, оскільки дія попереднього спливає сьогодні.

Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.