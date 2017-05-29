Защита просит суд вернуть обвинительный акт по делу В.Януковича прокурору
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Защита просит Оболонский районный суд Киева вернуть обвинительный акт в уголовном производстве в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича прокурору в связи с его несоответствием действующему УПК. Об этом сказал во время заседания адвокат Игорь Федоренко, передает корреспондент УНН.
"В связи с несоответствием обвинительного акта в отношении Януковича требованиям Уголовно-процессуального кодекса он не может быть рассмотрен судом по существу и согласно КПК подлежит возврату прокурору", - сказал защитник.
И.Федоренко считает, что обвинительный акт в отношении В.Януковича был составлен прокуратурой незаконно, поскольку он не получил статус подозреваемого. Защитник отметил, что В.Януковичу не было должным образом сообщено о подозрении.
Как сообщал УНН, 29 мая суд продлил подготовительное заседание по делу В.Януковича.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
20 января 2017 Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.