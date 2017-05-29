Захист просить суд повернути обвинувальний акт у справі В.Януковича прокурору
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Захист просить Оболонський районний суд Києва повернути обвинувальний акт у кримінальному провадженні у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича прокурору у зв'язку з його невідповідністю чинному КПК. Про це сказав під час засідання адвокат Ігор Федоренко, передає кореспондент УНН.
"У зв'язку з невідповідністю обвинувального акту відносно В.Януковича вимогам Кримінально-процесуального кодексу він не може бути розглянутий судом по суті і згідно з КПК підлягає поверненню прокурору", - сказав захисник.
І.Федоренко вважає, що обвинувальний акт щодо В.Януковича був складений прокуратурою незаконно, оскільки він не набув статусу підозрюваного. Захисник зазначив, що В.Януковичу не було належним чином повідомлено про підозру.
Як повідомляв УНН, 29 травня суд продовжив підготовче засідання у справі В.Януковича.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.