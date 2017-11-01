Защита просит суд разрешить участие Януковича в заседании в режиме видеоконференции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Защита заявила ходатайство об участии экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в рассмотрении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на специальноую (заочную) процедуру досудебного расследования по В.Януковичу в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
"В.Янукович отмечает готовность и желание принять участие в рассмотрении ходатайства этого и дать суду лично объяснения по этому поводу", - отметил адвокат Виталий Сердюк и заявил ходатайство о вызове экс-президента в суд.
В связи с этим, по мнению адвоката, должен быть объявлен перерыв и обеспечена видеосвязь с их подзащитным на следующем судебном заседании.
В.Сердюк отметил, что сторона защиты до конца еще не ознакомилась с материалами дела.
Прокурор Денис Иванов заявил, что В.Янукович скрывается от органов досудебного расследования уже более 6 месяцев, в связи с этим ходатайство защиты не подлежит удовлетворению.
Прокурор Янис Симонов отметил, что во время рассмотрения ходатайства о разрешении на специальную процедуру досудебного расследования участие подозреваемого не предвидится.
Он добавил, что ГПУ передала компетентным органам РФ запрос на вручение уведомления о подозрении В.Януковичу.
"Конечного ответа о том, вручено ли оно (подозрение - ред.) или не вручено, у нас нет", - сказал Я.Симонов.
Напомним, суд продолжил рассмотрение ходатайства о заочном следствие против Януковича по делу расстрела Майдана.