Защита просит суд разрешить участие Януковича в заседании в режиме видеоконференции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10695 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71692 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136499 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109761 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111909 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109491 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101965 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102970 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Защита просит суд разрешить участие Януковича в заседании в режиме видеоконференции

Защита просит суд разрешить участие Януковича в заседании в режиме видеоконференции

Киев  •  УНН

 • 9957 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Защита заявила ходатайство об участии экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в рассмотрении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на специальноую (заочную) процедуру досудебного расследования по В.Януковичу в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.

"В.Янукович отмечает готовность и желание принять участие в рассмотрении ходатайства этого и дать суду лично объяснения по этому поводу", - отметил адвокат Виталий Сердюк и заявил ходатайство о вызове экс-президента в суд.

В связи с этим, по мнению адвоката, должен быть объявлен перерыв и обеспечена видеосвязь с их подзащитным на следующем судебном заседании.

В.Сердюк отметил, что сторона защиты до конца еще не ознакомилась с материалами дела.

Прокурор Денис Иванов заявил, что В.Янукович скрывается от органов досудебного расследования уже более 6 месяцев, в связи с этим ходатайство защиты не подлежит удовлетворению.

Прокурор Янис Симонов отметил, что во время рассмотрения ходатайства о разрешении на специальную процедуру досудебного расследования участие подозреваемого не предвидится.

Он добавил, что ГПУ передала компетентным органам РФ запрос на вручение уведомления о подозрении В.Януковичу.

"Конечного ответа о том, вручено ли оно (подозрение - ред.) или не вручено, у нас нет", - сказал Я.Симонов.

Напомним, суд продолжил рассмотрение ходатайства о заочном следствие против Януковича по делу расстрела Майдана.

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