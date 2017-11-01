Захист просить суд дозволити участь Януковича в засіданні в режимі відеоконференції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Захист заявив клопотання про участь екс-президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в розгляді клопотання Генеральної прокуратури України про дозвіл на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо В.Януковича в організації розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
"В.Янукович наголошує на готовності та бажанні взяти участь у розгляді клопотання цього і дати суду особисто пояснення з цього приводу", - зазначив адвокат Віталій Сердюк і заявив клопотання про виклик екс-президента на судове засідання.
У зв’язку з цим, на думку адвоката, має бути оголошена перерва і забезпечений відеозв'язок з їх підзахисним на наступному судовому засіданні.
В.Сердюк зазначив, що сторона захисту до кінця ще не ознайомилася з матеріалами справи.
Прокурор Денис Іванов заявив, що В.Янукович переховується від органів досудового розслідування вже понад 6 місяців, у зв’язку з цим клопотання захисту не підлягає задоволенню.
Прокурор Яніс Сімонов зазначив, що під час розгляду клопотання про дозвіл на спеціальну процедуру досудового розслідування участь підозрюваного не передбачається.
Він додав, що ГПУ передала компетентним органам РФ запит на вручення повідомлення про підозру В.Януковичу.
"Кінцевої відповіді про те, вручена вона (підозра – ред.) чи не вручена, у нас немає", - сказав Я.Сімонов.
Нагадаємо, суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство проти Януковича у справі розстрілу Майдану.