Защита подала апелляцию на арест Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Защита руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана направила апелляционную жалобу на его арест. Об этом сообщил УНН адвокат Рубана Виталий Погосян.
На вопрос корреспондента УНН о том, направил ли адвокат по почте апелляционную жалобу на арест Рубану, Виталий Погосян ответил: "Да".
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.
Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.
По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.