Захист подав апеляцію на арешт Рубану
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Захист керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана направив апеляційну скаргу на його арешт. Про це повідомив УНН адвокат Рубана Віталій Погосян.
На запитання кореспондента УНН про те, чи вже направив адвокат поштою апеляційну скаргу на арешт Рубану, Віталій Погосян відповів: "Так".
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї.
Володимира Рубана затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва.