Защитник сборной Украины помог "Брюгге" прервать серию неудач в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В стартовом матче 11-го тура чемпионата Бельгии футболисты "Брюгге" с участием защитника сборной Украины Эдуарда Соболя на своем поле обыграли "Кортрейк". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Наш футболист вошел в игру на 69-й минуте получил желтую карточку, а его команда победила со счетом 2:0. Голы в активе Вормер, оформивший дубль.
Сейчас набрав 22 очка, “Брюгге” разделяет первые два места в турнирной таблице бельгийской О Лиги.
Напомним
Зинченко восстановился после травмы “Манчестер Сити”.