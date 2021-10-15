Зінченко відновився після травми за "Манчестер Сіті"

Деталі

24-річний українець завершив відновлення після травми, через яку пропустив жовтневі матчі збірної України.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв в трьох матчах "Сіті" у всіх турнірах.

Команда Хосепа Гвардіоли займає третє місце в Прем'єр-лізі і в 16 жовтня зіграє з Бернлі.

Доповнення

Заключний матч групового етапу Україна проведе 16 листопада на виїзді проти Боснії та Герцеговини.