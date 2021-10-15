Зінченко відновився після травми за "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відновив тренування в складі "Манчестер Сіті". Про це інформує УНН з посиланням на сайт "містян".
Деталі
24-річний українець завершив відновлення після травми, через яку пропустив жовтневі матчі збірної України.
У нинішньому сезоні Зінченко зіграв в трьох матчах "Сіті" у всіх турнірах.
Команда Хосепа Гвардіоли займає третє місце в Прем'єр-лізі і в 16 жовтня зіграє з Бернлі.
Доповнення
Заключний матч групового етапу Україна проведе 16 листопада на виїзді проти Боснії та Герцеговини.