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Зінченко відновився після травми за "Манчестер Сіті"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відновив тренування в складі "Манчестер Сіті". Про це інформує УНН з посиланням на сайт "містян".

Деталі

24-річний українець завершив відновлення після травми, через яку пропустив жовтневі матчі збірної України.
У нинішньому сезоні Зінченко зіграв в трьох матчах "Сіті" у всіх турнірах.

Команда Хосепа Гвардіоли займає третє місце в Прем'єр-лізі і в 16 жовтня зіграє з Бернлі.

Доповнення

Заключний матч групового етапу Україна проведе 16 листопада на виїзді проти Боснії та Герцеговини.

Українські Національні Новини

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