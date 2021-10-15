Зинченко восстановился после травмы "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко возобновил тренировки в составе "Манчестер Сити". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "горожан".
Детали
24-летний украинец завершил восстановление после травмы, из-за которой пропустил октябрьские матчи сборной Украины.
В нынешнем сезоне Зинченко сыграл в трех матчах “Сити” во всех турнирах.
Команда Хосепа Гвардиолы занимает третье место в Премьер-лиге и в 16 октября сыграет с Бернли.
Дополнение
Заключительный матч группового этапа Украина проведет 16 ноября на выезде против Боснии и Герцеговины.