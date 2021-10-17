Захисник збірної України допоміг "Брюгге" перервати серію невдач в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У стартовому матчі 11-го туру чемпіонату Бельгії футболісти "Брюгге" за участі захисника національної збірної України Едуарда Соболя на своєму полі обіграли "Кортрейк". Про це інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Наш футболіст увійшов у гру на 69-й хвилині та отримав жовту картку, а його команда перемогла з рахунком 2:0. Голи в активі Вормера, який оформив дубль.
Наразі, набравши 22 очки, “Брюгге” поділяє перші два місця у турнірній таблиці бельгійської Про Ліги.
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