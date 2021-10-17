Захисник збірної України допоміг "Брюгге" перервати серію невдач в чемпіонаті Бельгії

Деталі

Наш футболіст увійшов у гру на 69-й хвилині та отримав жовту картку, а його команда перемогла з рахунком 2:0. Голи в активі Вормера, який оформив дубль.

Наразі, набравши 22 очки, “Брюгге” поділяє перші два місця у турнірній таблиці бельгійської Про Ліги.

Нагадаємо

Зінченко відновився після травми за “Манчестер Сіті”.