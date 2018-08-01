Защитник Януковича уже в третий раз ушел с заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Назначенный Региональным центром предоставления бесплатной правовой помощи адвокат Виктор Овсянников третий раз покинул зал судебного заседания по рассмотрению уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.
После очередного перерыва суд предоставил слово для выступления в прениях прокурору Руслану Кравченко. Однако во время его выступления бесплатный защитник пытался доказать суду свою позицию.
Но уже через несколько минут он заявил, что не будет участвовать в этом судебном заседании и вышел из зала.
В связи с этим прокурор Кравченко попросил суд "обратиться во всевозможные инстанции для недопущения таких действий со стороны защиты, также обратиться в Центр предоставления бесплатной правовой помощи, чтобы они наконец выполнили свои функции".
Коллегия судей пока вышла в совещательную комнату для принятия решения.
Как сообщал УНН, Оболонский райсуд Киева сегодня дважды переносил заседание, поскольку защита Януковича оставляла суд.