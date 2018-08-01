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Захисник Януковича вже втретє пішов з засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Призначений Регіональним центром надання безоплатної правової допомоги адвокат Віктор Овсянніков втретє залишив залу судового засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктор Януковича у державній зраді, передає кореспондент УНН.

Після чергової перерви суд надав слово для виступу у дебатах прокурору Руслану Кравченку. Проте під час його виступу безкоштовний захисник намагався довести суду свою позицію.

Але вже через кілька хвилин він заявив, що не братиме участі в цьому судовому засіданні і знову вийшов з зали.

У зв’язку з цим прокурор Кравченко попросив суд "звернутися до всіх можливих інстанцій для недопущення таких дій з боку захисту, також звернутися до Центру надання безоплатної правової допомоги, щоб вони нарешті виконали свої функції".

Колегія суддів наразі вийшла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНН, Оболонський райсуд Києва сьогодні двічі переносив засідання, оскільки захист Януковича залишав суд.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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