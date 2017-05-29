Защитник ПСЖ Максвелл стал самым титулованным футболистом мира

"ПСЖ" с Максвеллом в составе выиграл у "Анже" (1: 0) в финале Кубка Франции. Этот титул стал уже 37-м в карьере опытного защитника.

Сам защитник остался очень довольным и отметил, что этот трофей стал для него последним в футболке парижского клуба.

"Это очень трогательно и очень трудно, но в то же время я рад, что завершаю карьеру в" ПСЖ "с трофеем. Мне очень повезло оказаться в этом клубе и стать свидетелем, как растет и меняется команда. Мой цикл здесь заканчивается, но я доволен тем, как все закончилось ", - сообщил игрок.

Стоит отметить, что из 37 титулов бразилец успел выиграть 10 из них с "Барселоной", 6 - с "Аяксом", 5 - с "Интером" и 1 - с "Крузейро".

Заметим, что Максвелл обошел египтян Ибрагима Хасана и Хоссама Хасана, в которых по 36 трофеев. Также в число титулованных входит: Райан Гиггз с 35 трофеями и Дани Алвес и Златан Ибрагимович - по 33.