Захисник ПСЖ Максвелл став найтитулованішим футболістом світу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. 35-річний бразильський лівий захисник Максвелл виграв з "Парі Сен-Жермен" свій 15 трофей та вписав своє ім'я в історію світового футболу, передає УНН з посиланням на Squawka.
"ПСЖ" з Максвеллом у складі виграв у "Анже" (1:0) у фіналі Кубка Франції. Цей титул став вже 37-м в кар'єрі досвідченого захисника.
Сам оборонець залишився дуже задоволеним і відзначив, що цей трофей став для нього останнім у футболці паризького клубу.
"Це дуже зворушливо і дуже важко, але в той же час я радий, що завершую кар'єру в "ПСЖ" з трофеєм. Мені дуже пощастило опинитися в цьому клубі і стати свідком, як зростає і змінюється команда. Мій цикл тут закінчується, але я задоволений тим, як все завершилося", - повідомив гравець.
Варто зазначити, що з 37 титулів бразилець встиг виграти 10 із них з "Барселоною", 6 – з "Аяксом", 5 – з "Інтером" та 1 – з "Крузейру".
Зауважимо, що Максвелл обійшов єгиптян Ібрагіма Хасана та Хоссама Хасана, у яких по 36 трофеїв. Також до когорти титулованих входить: Раян Гіггз із 35 трофеями та Дані Алвес і Златан Ібрагімович – по 33.