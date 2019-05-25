Запад Украины продолжат заливать дожди

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 36331 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 57700 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 74546 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 88266 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122219 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111434 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137643 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144614 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130123 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 25 мая. УНН. В конце этой недели и в начале следующей, 26-28 мая, на западе ожидаются дожди, грозы, 28 мая в Карпатском регионе местами значительные дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток в западных областях временами дожди, грозы, 28 мая в Карпатском регионе местами значительные дожди, на остальной территории без осадков, лишь завтра на Левобережье кратковременные дожди с грозами", - сообщили синоптики.

Температура в воскресенье ночью 10-15°, днем 20-25°, в течение 27-28 мая повышение температуры ночью до 13-18°, днем до 24-29°.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, 25 мая, с грозами, местами сильным ветром, в отдельных районах градом, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительными дождями.

Украинские Национальные Новости

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