Запад Украины продолжат заливать дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В конце этой недели и в начале следующей, 26-28 мая, на западе ожидаются дожди, грозы, 28 мая в Карпатском регионе местами значительные дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в западных областях временами дожди, грозы, 28 мая в Карпатском регионе местами значительные дожди, на остальной территории без осадков, лишь завтра на Левобережье кратковременные дожди с грозами", - сообщили синоптики.
Температура в воскресенье ночью 10-15°, днем 20-25°, в течение 27-28 мая повышение температуры ночью до 13-18°, днем до 24-29°.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, 25 мая, с грозами, местами сильным ветром, в отдельных районах градом, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительными дождями.