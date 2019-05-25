Захід України продовжать заливати дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Наприкінці цього тижня і на початку наступного, 26-28 травня, на заході очікуються дощі, грози, 28 травня в Карпатському регіоні місцями значні дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в західних областях часом дощі, грози, 28 травня в Карпатському регіоні місцями значні дощі; на решті території переважно без опадів, лише завтра на Лівобережжі короткочасні дощі з грозами", - повідомили синоптики.
Температура у неділю вночі 10-15°, вдень 20-25°, протягом 27-28 травня підвищення температури вночі до 13-18°, вдень до 24-29°.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов у суботу, 25 травня, з грозами, подекуди сильним вітром, в окремих районах градом, вдень у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях значними дощами.