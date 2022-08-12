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Запад ошибся, не отреагировав адекватно на аннексию Крыма – президент Словении

Киев • УНН

 • 132445 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Запад совершил ошибку, не отреагировав адекватно на аннексию Крыма в 2014 году, заявил президент Словении, передает УНН.

Запад ошибся, не отреагировав адекватно на аннексию Крыма – президент Словении

Цитата

"Это был неверный сигнал президенту путину, что он может делать все, что хочет, с незначительными последствиями для своих действий", - сказал Борут Пахор в интервью агентству Anadolu во время официального визита в столицу Турции Анкару.

Пакет санкций после аннексии Крыма не был "радикальным", сказал он, добавив, что Запад не хотел "повторять ошибку" после того, как 24 февраля россия начала войну в Украине, и принял жесткий пакет санкций.

Детали

Война в Украине, добавил Пахор, "кладет на наши плечи огромное бремя, но мы солидарны", которую, по его словам, следует сохранять до тех пор, пока не будет достигнут мир.

По словам словенского лидера, путин был удивлен такой солидарностью.

"Я не ожидал ни того, что путин вторгнется в Украину, я был удивлен и разочарован. Разочарован, потому что я очень много вложил, как президент, как премьер-министр Словении, чтобы иметь прекрасные отношения с россией и президентом путиным", - добавил он.

Пахор сказал, что Украина не должна оставаться одна в войне с россией, и Запад должен сделать все возможное для обеспечения мира.

"Пока я просто не вижу возможности для такого мира. Но он будет, я очень надеюсь, в ближайшем будущем", - сказал он.

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