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У кремлі заявили, що передумов для зустрічі путіна та Зеленського "поки що немає"

У кремлі заявили, що передумов для зустрічі путіна та Зеленського "поки що немає"

Київ • УНН

 • 158474 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Необхідних передумов для зустрічі президента росії володимира путіна та президента України Володимира Зеленського "поки що немає", заявили у кремлі, пише УНН посилаючись на росЗМІ.

Цитата

"Що стосується зустрічі на найвищому рівні президентів путіна та Зеленського, то вона можлива лише після того, як делегації переговорників зроблять всю домашню роботу", — заявив прессекретар кремля дмитро пєсков, відповідаючи на запитання про пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана організувати переговори путіна та Зеленського.

"Цей елемент також відсутній. Тому необхідних передумов для зустрічі, про яку говорив пан Ердоган, поки що немає", - додав він.

Деталі

За даними кремля, українська делегація "пішла з поля зору" і наразі між Москвою та Києвом не тривають мирні переговори.

Так звана "спеціальна операція" (війна - ред.) росії триває доти, доки не будуть виконані поставлені завдання, додав пєсков.

Відповідаючи на попередження Зеленського проти майбутніх переговорів, якщо росія проведе "референдуми" на окупованих росією теренах України, пєсков сказав, що Зеленський має звернутися до своїх громадян, а не до росіян, оскільки саме вони хочуть провести "референдум".

"Не ми проводимо референдуми", - сказав пєсков, додавши: "Президент Зеленський має звернутися до своїх громадян і запитати, чому їх так багато, хто не хотів би жити в його країні".

Додамо

Володимир Зеленський у неділю виключив можливість майбутніх переговорів, якщо росія проведе "референдуми" на окупованих територіях України.

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